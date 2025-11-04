Morto Dick Cheney vicepresidente Usa con George W Bush | da falco della guerra in Iraq a oppositore di Trump

Roma, 4 novembre 2025 – L'ex vicepresidente Usa Dick Cheney è morto a 84 anni. Lo comunica la famiglia, come riporta la Cnn. Insieme al presidente repubblicano George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009, è stato per decenni molto potente a Washington. Nei suoi ultimi anni, tuttavia, Cheney, conservatore intransigente, è stato ampiamente ostracizzato dal suo partito a causa delle sue intense critiche al presidente Donald Trump, che ha definito un "codardo” e la più grande minaccia di sempre per la repubblica. La sua vita e carriera politica viene ripercorsa in un film del 2018 “Vice – L’uomo ombra” scritto e diretto da Adam McKay. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto Dick Cheney, vicepresidente Usa con George W. Bush: da falco della guerra in Iraq a oppositore di Trump

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’ignoranza è madre della paura. Herman Melville da Moby Dick, Mondadori, 2004 ... - facebook.com Vai su Facebook

Morto l'ex vicepresidente Usa Dick Cheney è morto. Fu "l'uomo ombra" di Bush - Richard Bruce Cheney, detto Dick, è stato per molti l'architetto della guerra al terrorismo e ha segnato la storia della politica americ ... msn.com scrive

Muore Dick Cheney, l’ex vicepresidente Usa con George W. Bush - L’ex vicepresidente Usa Dick Cheney è morto a 84 anni. Si legge su ilsole24ore.com

È morto Dick Cheney, fu vicepresidente degli Stati Uniti con Bush jr: aveva 84 anni - Dick Cheney è morto: l’ex vicepresidente degli Stati Uniti durante la presidenza di George W. Da fanpage.it