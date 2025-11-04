Morto Dick Cheney | l’ex vicepresidente Usa aveva 84 anni

L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney è morto all’età di 84 anni. Cheney, conservatore, è stato uno dei vicepresidenti più potenti e polarizzanti, tra i principali sostenitori dell’invasione dell’Iraq. Alla guida delle forze armate come capo della Difesa durante la Guerra del Golfo Persico, sotto il presidente George H.W. Bush, fu nominato vicepresidente dal figlio, George W. Bush. Negli ultimi anni, è diventato un strenuo difensore di sua figlia, Liz Cheney, quando è diventata la principale critica repubblicana ed esaminatrice delle azioni di Donald Trump in occasione dell’insurrezione del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

