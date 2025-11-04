Morto Dick Cheney l’ex vicepresidente Usa aveva 84 anni | fu artefice della guerra al terrore con Bush

Nei suoi ultimi anni, il conservatore viene ostracizzato dal suo partito, a causa delle sue intense critiche al presidente Donald Trump, che ha definito un "codardo" e la più grande minaccia di sempre per la repubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Morto Dick Cheney, l’ex vicepresidente Usa aveva 84 anni: fu artefice della “guerra al terrore” con Bush

