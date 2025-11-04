Morto Dick Cheney il vice di Bush che guidò la guerra al terrorismo dopo l' 11 settembre

Si è spento a 84 anni l'ex vicepresidente statunitense, figura centrale dell’amministrazione George W. Bush e artefice della "guerra al terrore" dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morto Dick Cheney, il vice di Bush che guidò la guerra al terrorismo dopo l'11 settembre

