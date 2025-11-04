Morto Cheney il vicepresidente falco di Bush dopo l' 11 settembre
È morto Dick Cheney, il più potente vicepresidente americano dell'epoca moderna. Al fianco di George W. Bush è stato il principale architetto della guerra al terrorismo dopo l'11 settembre, culminata con l'invasione dell'Iraq. È stata la famiglia dell'84enne repubblicano a rendere nota, con un comunicato, la notizia della morte, riporta la Cnn. "La sua amatissima moglie da 61 anni, Lynne, le figlie, Liz e Mary, ed altri membri della famiglia erano con lui al momento della morte" avvenuta a causa di complicazioni per una polmonite e problemi cardiovascolari, si legge nel comunicato della famiglia Cheney, che rende noto che il 46mo vice presidente degli Stati Uniti, per tutti e due i mandati di Bush, dal 2001 al 2009, è spirato la notte scorsa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
