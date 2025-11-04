Milano, 4 novembre 2025 – Se ne va l’ultimo dei Maldera. Attilio, fratello di Luigi e Aldo (il più famoso), è morto all’età di 76 anni. Era nato nell’aprile del 1949 a Corato, in Puglia. Da bambino si era trasferito con la famiglia a Milano, dove il papà aveva aperto un negozio di fruttivendolo a Bresso, nell’hinterland. Qui, nel 1953, era nato Aldo, l’ultimo dei fratelli, difensore-goleador scomparso nel 2012 a causa di un’embolia polmonare, quando aveva appena 58 anni. Ad annunciare la morte è stato il figlio Ivan, con un post su Facebook. La carriera. Al contrario di Luigi, detto Gino, morto nel novembre del 2021, e Aldo, A ttilio non aveva mai debuttato in partite ufficiali con la prima squadra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Attilio Maldera, l’ultimo fratello di una dinastia milanista