Morto Alessandro Caputo l’alpinista milanese di 28 anni disperso in Nepal da cinque giorni

Ilgiorno.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 4 novembre 2025 – Dopo cinque giorni di speranze e preghiere, la notizia peggiore arriva all’alba di oggi, 4 novembre:  Alessandro Caputo e Stefano Farronato sono morti. I due alpinisti italiani erano dispersi da venerdì scorso sul massiccio del Manaslu, in Nepal. I contatti con i due erano stati persi quando erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1, a 5mila metri d'altitudine. La Farnesina ha fatto sapere che le autorità nepalesi hanno confermato la morte. Nepal, Farnesina: morti due alpinisti italiani. Altri connazionali dispersi. Consolato: situazione complessa Alessandro Caputo era uno studente di giurisprudenza alla Statale di Milano e maestro di sci in Svizzera con consolidata esperienza in quota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

morto alessandro caputo l8217alpinista milanese di 28 anni disperso in nepal da cinque giorni

© Ilgiorno.it - Morto Alessandro Caputo, l’alpinista milanese di 28 anni disperso in Nepal da cinque giorni

Altri contenuti sullo stesso argomento

morto alessandro caputo l8217alpinistaStefano Farronato, morto l'alpinista vicentino disperso in Nepal insieme al collega Alessandro Caputo. «Sorpresi da forti nevicate a 5mila metri». Si cercano altri 6 italiani - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ... Secondo ilgazzettino.it

morto alessandro caputo l8217alpinistaAlessandro Caputo e Stefano Farronato, morti i due alpinisti dispersi in Nepal. La Farnesina: «Ricerche in corso per altri 6 o 7 connazionali» - Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Da msn.com

morto alessandro caputo l8217alpinistaStefano Farronato e Alessandro Caputo, alpinisti dispersi in Nepal da sabato. Salvo un terzo italiano: «Aveva avuto un malore» - Stefano Farronato e Alessandro Caputo, due alpinisti italiani, sono dispersi in Nepal dove stavano tentanto di scalare la montagna Panbari, alta 6. Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Alessandro Caputo L8217alpinista