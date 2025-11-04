Morto Alessandro Caputo l’alpinista milanese di 28 anni disperso in Nepal da cinque giorni

Milano, 4 novembre 2025 – Dopo cinque giorni di speranze e preghiere, la notizia peggiore arriva all'alba di oggi, 4 novembre: Alessandro Caputo e Stefano Farronato sono morti. I due alpinisti italiani erano dispersi da venerdì scorso sul massiccio del Manaslu, in Nepal. I contatti con i due erano stati persi quando erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1, a 5mila metri d'altitudine. La Farnesina ha fatto sapere che le autorità nepalesi hanno confermato la morte. Nepal, Farnesina: morti due alpinisti italiani. Altri connazionali dispersi. Consolato: situazione complessa Alessandro Caputo era uno studente di giurisprudenza alla Statale di Milano e maestro di sci in Svizzera con consolidata esperienza in quota.

