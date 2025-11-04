Morti sul lavoro un dramma senza fine

Tv2000.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Il tragico incidente di ieri è avvenuto sotto i riflettori e le telecamere per la peculiarità del luogo in cui è successo. Solo nella giornata di ieri si contano in Italia altri cinque infortuni mortali sul lavoro. Un dramma senza fine. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

