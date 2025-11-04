Morti sul lavoro oltre 770 nel 2025 Dramma senza fine

Quella delle morti sul lavoro è una piaga che non accenna ad attenuarsi. Una strage quotidiana che ha visto oltre 770 persone morire dall’inizio dell’anno. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Morti sul lavoro, oltre 770 nel 2025. Dramma senza fine

