Morti sul lavoro oltre 770 nel 2025 Dramma senza fine

Tv2000.it | 4 nov 2025

Quella delle morti sul lavoro è una piaga che non accenna ad attenuarsi. Una strage quotidiana che ha visto oltre 770 persone morire dall’inizio dell’anno. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Morti sul lavoro, oltre 770 nel 2025. Dramma senza fine

