Morti sul lavoro mons Renna CEI | Rivedere modello impresa che sacrifica capitale umano
“È proprio il modello di impresa che dovremmo rivedere, un’impresa che sacrifica il capitale umano, che è la realtà più grande che essa possiede, e non sa puntare sufficientemente sulla prevenzione”. Lo afferma il presidente della Commissione Episcopale della CEI per i problemi sociali e il lavoro, Mons. Luigi Renna, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando i tanti casi di morti sul lavoro e in particolare l’operaio di 66 anni che ha perso la vita nel crollo della Torre dei Conti a Roma. “Ci rendiamo conto – aggiunge Mons. Renna – che sono soprattutto alcuni lavori, quelli maggiormente esposti alla morte così improvvisa, alle morti bianche: sono le imprese edili e quelle delle cave”. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Argomenti simili trattati di recente
“Solo nella giornata di oggi, 5 morti sul lavoro, 5 vite rubate e 5 famiglie disperate. Notizie strazianti che si aggiungono ai dati Inail sui primi nove mesi dell’anno che registrano un aumento degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro. C’è ancora tanto da fare. Do - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti sul lavoro: mons. Renna (Cei) a Tv2000, “rivedere il modello di impresa che sacrifica il capitale umano” - “È proprio il modello di impresa che dovremmo rivedere, un’impresa che sacrifica il capitale umano, che è la realtà più grande che essa possiede, e non sa puntare sufficientemente sulla prevenzione”. Riporta agensir.it
Salute, ambiente, lavoro: mons. Renna (Cei), “gli scompensi climatici e l’inquinamento colpiscono tutti indistintamente” - La cura della casa comune, ritenuta urgente in tempo di una relativa pace” oggi sembra “sia stata dimenticata o rimandata”. Da agensir.it