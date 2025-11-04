Morti sul lavoro mons Renna Cei | Rivedere modello di impresa che sacrifica il capitale umano
ROMA – “È proprio il modello di impresa che dovremmo rivedere, un’impresa che sacrifica il capitale umano, che è la realtà più grande che essa possiede, e non sa puntare sufficientemente sulla prevenzione”. Lo afferma l’Arcivescovo di Catania e presidente della Commissione Episcopale della CEI per i problemi sociali e il lavoro, Mons. Luigi Renna, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando i tanti casi di morti sul lavoro e in particolare l’operaio di 66 anni che ha perso la vita nel crollo della Torre dei Conti a Roma. “Ci rendiamo conto – aggiunge Mons. Renna – che sono soprattutto alcuni lavori, quelli maggiormente esposti alla morte così improvvisa, alle morti bianche: sono le imprese edili e quelle delle cave”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
