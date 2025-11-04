morti sul lavoro continua la strage silenziosa

Quella dei morti sul lavoro in Italia è una strage silenziosa che vede aumentare giorno per giorno le vittime. Solo nella giornata di ieri, da Nord a Sud, la conta macabra delle vittime ha toccato quota cinque. Il dramma si consuma con un copione che si ripete colpendo operai, agricoltori e dipendenti in ogni angolo della penisola, trasformando luoghi di produzione in scenari morte. Morti sul lavoro, continua la triste conta. Cinque morti, da Napoli fino al Piemonte. A Scampia, nel capoluogo campano, Marco Iazzetta, di 63 anni, si è spento dopo quasi due mesi di agonia in ospedale. Cadde il 10 settembre scorso da un’altezza di un piano in una palazzina in costruzione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

