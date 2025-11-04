Morta la donna di Paderno caduta dal ponte della ferrovia

Ilnotiziario.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ morta la donna di Paderno che ha fatto un volo di oltre 6 metri prima di finire tra la ferrovia Milano-Asso e una proprietà privata, accanto alla clinica San Carlo. E’ successo tutto in una manciata di minuti. Secondo una prima ricostruzione, la donna era al volante della sua auto mentre stava percorrendo via . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

Altre letture consigliate

Dramma nel Milanese, donna precipita da un ponte sulla ferrovia: è gravissima - Soccorsi in codice rosso pesanti le ripercussioni per la circolazione ferroviaria con ritardi di oltre mezz'ora martedì sera ... Scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Morta Donna Paderno Caduta