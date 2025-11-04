Morta Diane Ladd addio all'attrice di Alice non abita più qui | era stata candidata a tre premi Oscar

Se ne va a 89 anni l'attrice Diane Ladd. A darne notizia la figlia, Laura Dern, con cui aveva recitato spesso ed era stata candidata a un Oscar per lo stesso film: "La mia straordinaria eroina e il mio dono più profondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

"La mia straordinaria eroina e il mio dono più profondo, mia madre Diane Ladd, è morta questa mattina con me al suo fianco, nella sua casa a Ojai, in California. È stata la figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico più grande che solo i sogni avrebb

