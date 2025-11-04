Morta Diane Ladd addio all'attrice di Alice non abita più qui | era stata candidata a tre premi Oscar

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ne va a 89 anni l'attrice Diane Ladd. A darne notizia la figlia, Laura Dern, con cui aveva recitato spesso ed era stata candidata a un Oscar per lo stesso film: "La mia straordinaria eroina e il mio dono più profondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

morta diane ladd addioMorta Diane Ladd, addio all’attrice di Alice non abita più qui: era stata candidata a tre premi Oscar - A darne notizia la figlia, Laura Dern, con cui aveva recitato spesso ed era stata candidata a un Oscar per lo ... Secondo fanpage.it

morta diane ladd addioAddio a Diane Ladd, le cause della morte e la grave malattia. Le parole della figlia Laura Dern - È morta a 89 anni l’attrice Diane Ladd, tre volte candidata all’Oscar e madre di Laura Dern. Scrive libero.it

morta diane ladd addioDiane Ladd, la star di Cuore Selvaggio è morta a 89 anni: il cordoglio di sua figlia Laura Dern - Ora sta volando con i suoi angeli", ha dichiarato sua figlia Laura Dern. Da cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Morta Diane Ladd Addio