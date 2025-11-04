Morse la lingua alla fidanzata incinta via al processo E' nato il bimbo della coppia

Aveva aggredito la fidanzata incinta e con un morso le aveva staccato la lingua. Un episodio violentissimo che colpì molto gli aretini oggi è stato rievocato presso il tribunale di Arezzo, dove è iniziato il processo a carico del fidanzato, un 30 aretino. La giovane donna, all'epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

