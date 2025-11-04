Morro d’Alba (Ancona), 4 novembre 2025 - Si apre un autunno dedicato alla cultura per il piccolo borgo marchigiano, patria del vino Lacrima, custode di eccellenze architettoniche e artistiche. Il desiderio di mettere in luce i tesori d’arte nascosti e le buone pratiche che possono valorizzarli ha motivato l’amministrazione comunale a organizzare sul territorio due conferenze, una dedicate all’artista Enzo Cucchi, nativo di Morro d’Alba e l’altra al gioiello architettonico del camminamento di ronda La Scarpa recentemente restaurato. Venerdì prossimo nel suggestivo auditorium Santa Teleucania, dalle 17, i segreti dell’arte di Enzo Cucchi ci saranno svelati da Andrea Socrati, che propone un’interessante interpretazione delle opere dell’artista padre della Transavangiardia nella relazione “Dal teschio alle nozze chimiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morro d'Alba, al via conferenze e degustazioni dedicate all'artista Enzo Cucchi