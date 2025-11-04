Morra Scarda e Mox in acustico | suoni e immagini alla Fonderia delle Arti
Il 9 novembre, alla Fonderia delle Arti di Roma, musica e cinema si incontrano in una serata speciale: un live acustico di Morra, Scarda e Mox, preceduto da un mini talk guidato da interpreti del cinema italiano. Un invito a vivere suoni e immagini come un unico racconto. Una serata tra musica e cinema Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
