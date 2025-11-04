Morire nel porto sicuro di Livorno città dell’accoglienza
Li hanno trovati cadaveri, nelle acque del porto di Livorno in cui si erano gettati da una nave cargo proveniente dal porto tunisino di Rades, a bordo della quale i due migranti si erano nascosti. E’ finito così il viaggio di due giovani nordafricani, che il 30 ottobre tuffandosi in mare avevano cercato una via di fuga della disperazione dopo essere stati scoperti. Con i cadaveri dei due ragazzi recuperati martedì 4 novembre, prima affiorato uno, poi l’altro. Erano stati dichiarati dispersi. Adesso sono ufficialmente cadaveri. Chi siano ancora non si sa. Morti nel porto sicuro di Livorno, città solidale e dell’accoglienza della Toscana solidale e dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Crisi del porto di Cecina: ora c'è il piano per non lasciarlo morire - Le tappe e l'ultima chance - facebook.com Vai su Facebook
Il porto assegnato a Mediterranea è Livorno: «Servono quattro giorni, le condizioni dei naufraghi non lo consentono» - Dopo la richiesta della procura del tribunale per i minorenni di Palermo di sbarcare i minori stranieri non accompagnati a Porto Empedocle, o comunque nel porto più vicino, l’Mrcc ha ordinato il loro ... Scrive editorialedomani.it
Livorno, erano pronti a morire per restare in Italia. L’urlo disperato: «Nuotano, fermate la nave» - Dite al comandante di interrompere la manovra, ci sono due migranti che abbiamo fermato stamani che stanno nuotando proprio davanti alla nave! Scrive msn.com