Morire nel porto sicuro di Livorno città dell’accoglienza

Li hanno trovati cadaveri, nelle acque del porto di Livorno in cui si erano gettati da una nave cargo proveniente dal porto tunisino di Rades, a bordo della quale i due migranti si erano nascosti. E’ finito così il viaggio di due giovani nordafricani, che il 30 ottobre tuffandosi in mare avevano cercato una via di fuga della disperazione dopo essere stati scoperti. Con i cadaveri dei due ragazzi recuperati martedì 4 novembre, prima affiorato uno, poi l’altro. Erano stati dichiarati dispersi. Adesso sono ufficialmente cadaveri. Chi siano ancora non si sa. Morti nel porto sicuro di Livorno, città solidale e dellaccoglienza della Toscana solidale e dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

