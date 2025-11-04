Lecco, 4 novembre 2025 – Centomila euro non bastano, la querela resta. Morgan, al secolo Marco Castoldi, il controverso e poliedrico cantautore brianzolo di 53 anni, ha offerto 100mila euro, tramite assegno circolare, alla sua ex fidanzata, la 36enne Angelica Schiatti. Morgan a processo per stalking nei confronti di Angelica Schiatti: “Chiedo la giustizia riparativa” Sono a titolo di risarcimento per chiudere una volta per tutte la vicenda che lo vede accusato di stalking e diffamazione aggravata. Lei però vuole di più, almeno 150mila euro. E soprattutto non vuole ritirare la denuncia. “Solo una sentenza di condanna potrà fare giustizia per le violenze subite dalla mia assistita”, spiega Maria Nirta, l'avvocato di Angelica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morgan offre 100mila euro di risarcimento, l’ex Angelica Schiatti rifiuta: “Voglio il processo”