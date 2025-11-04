morgan a processo per stalking 100mila euro a angelica schiatti ma lei non ritira la querela

Nuovo capitolo nel processo che vede Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, imputato per stalking e diffamazione aggravata nei confronti dell’ex fidanzata Angelica Schiatti. Durante l’udienza svoltasi oggi al Tribunale di Lecco, il cantautore ha risarcito la vittima con 100mila euro, cifra che la giudice Martina Baggio aveva indicato come soglia minima di congruità nel corso della precedente udienza. La somma, versata da Morgan come risarcimento a titolo d’acconto, è stata accettata da Angelica Schiatti, assistita dall’avvocata Maria Nirta, ma senza rimettere la querela. Ciò significa che il procedimento penale proseguirà regolarmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

