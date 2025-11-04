Morbidelli T502 e T502XR | dalla strada all' off-road

Lo storico marchio italiano torna al salone di Milano per svelare due importanti anteprime mondiali basate sulla piattaforma da 500 cc: la stradale Morbidelli T502 e la adventure T502XR, una versione più estrema orientata all'enduro e al fuoristrada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morbidelli T502 e T502XR: dalla strada all'off-road

