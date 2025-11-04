Morbidelli SC125GT | lo scooter Gran Turismo da 125 cc
Dinamico e accessibile unisce l'agilità di uno scooter compatto con l'equipaggiamento in dotazione a un GT di cilindrata superiore. Prestazioni, comfort e tecnologia al servizio degli spostamenti urbani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
