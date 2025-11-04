Morbidelli C652V | la power cruiser con motore V-Twin

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La custom da 650 cc sbarcherà in Europa all'inizio del 2026. Motore V-Twin da 55,7 Cv, telaio senza saldature, trasmissione a cinghia e un'elettronica raffinata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

morbidelli c652v la power cruiser con motore v twin

© Gazzetta.it - Morbidelli C652V: la power cruiser con motore V-Twin

News recenti che potrebbero piacerti

morbidelli c652v power cruiserMorbidelli C652V: la power cruiser con motore V-Twin - Twin da 55,7 Cv, telaio senza saldature, trasmissione a cinghia e un'elettronica raffinata ... Segnala msn.com

morbidelli c652v power cruiserMorbidelli C652V, la prima novità 2026 svelata in anteprima in Cina - Morbidelli ha mostrato in anteprima una delle sue novità 2026, la cruiser C652V è una moto dalle linee classiche, ben costruita e spinta da un bicilindrico a V di 652 cm³ ... Segnala insella.it

Svelata in anteprima ai Morbidelli Days la nuova cruiser C652V - Siamo stati invitati in Cina ai primi Morbidelli Days, un evento nato assieme alla nuova vita del costruttore italiano che grazie ai capitali del Gruppo Keeway sta riuscendo a compiere quello che non ... Scrive inmoto.it

Cerca Video su questo argomento: Morbidelli C652v Power Cruiser