Monza si prepara al 4 Novembre | oggi la cerimonia ufficiale e la protesta con il maxi corteo

A Monza (ma non solo) sarà un 4 Novembre dai due volti. Le cerimonie ufficiali la mattina, la protesta con il corteo il tardo pomeriggio.La cerimonia ufficiale in centroIn occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si celebra appunto il 4 novembre, in città ci saranno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Colton Herta inizia la preparazione per la F2 Due giorni di test privati a Monza Scopri com'è andato il primo nell'articolo a cura di Alessio Auriemma - facebook.com Vai su Facebook

4 novembre a Monza: una vigilia di tensioni - Mattina di celebrazioni e pomeriggio di proteste: Monza vive un 4 novembre tra cerimonie ufficiali e manifestazioni contro la guerra. monza-news.it scrive

Monza celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Monza si prepara a celebrare, martedì 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che unisce memoria, riconoscenza e riflessione sul valore della pace. Si legge su mbnews.it

A Monza manifestazione il 4 novembre contro guerra, riarmo e militarizzazione. Le realtà brianzole si mobilitano per la pace e la spesa sociale. - La Brianza chiede più pace, meno armi e più fondi per scuola e sanità. monza-news.it scrive