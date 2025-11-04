Monza la truffa del sasso | automobilisti in allerta
Ha tentato di raggirarla mentre era alla guida della sua auto, mettendo in scena la classica "truffa dello specchietto".A segnalare l'episodio, avvenuto in viale Romagna nella giornata di lunedì 3 novembre, una donna sulla pagina Facebook "Easy Monza". Lo schema della truffa quello ormai noto: il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Leggi l'articolo - Alla Reggia di Monza ecco UR-RA, in mostra le opere di Michelangelo Pistoletto #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #monza #biella #pistoletto - facebook.com Vai su Facebook
Truffe agli automobilisti: le 10 più comuni e come evitarle - Non conosce confini la fantasia di chi tenta di estorcere denaro agli automobilisti: agli otto inganni tradizionali come la “frode dello specchietto” e il “finto tamponamento” si sommano due raggiri ... Lo riporta quattroruote.it