monza ha il suo talismano ravanelli gol per sognare

Nel giro di pochi mesi, silenziosamente, Luca Ravanelli (nella foto) si è piazzato nel cuore della difesa del Monza. Meno appariscente rispetto a Carboni e Izzo, il 28enne si anche è preso la scena domenica: gol vittoria con lo Spezia. Una marcatura pesante che ha permesso ai biancorossi di allungare a cinque il filotto di successi, proseguendo la propria corsa verso la possibile promozione in Serie A. Promozione: parola che Ravanelli conosce molto bene. In otto stagioni giocate tra i professionisti il centrale trentino è stato promosso quattro volte. Dalla C alla B col Padova nel 2018, poi tre salti dalla B alla A: nel 2022 con la Cremonese, nel 2023 a Frosinone e a giugno 2025, di nuovo in grigiorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

