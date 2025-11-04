Monza | cellulari rubati furti al supermercato aggressioni a pugni Tripletta di arresti della polizia

Monza, 4 novembre 2025 – Giornate di lavoro sodo per gli agenti della questura di Monza. Fra l’1 e il 2 novembre, infatti, sono state arrestate tre persone, ritenute responsabili di diversi reati commessi in centro o all’Iper la Grande I di via della Guerrina. L’attacco. Il primo intervento è dell’1 novembre quando, verso le 15, una volante è intervenuta in via Cavour, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto da parte di un cittadino bengalese. L’uomo ha raccontato di essere stato derubato da un nordafricano, che gli era avvicinato con il pretesto di vendergli dell’hashish. Sulla base delle informazioni fornite dalla vittima, gli agenti hanno raggiunto la zona del raid, dove hanno identificato e bloccato lo straniero, trovato in possesso del cellulare dell’autore della denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza: cellulari rubati, furti al supermercato, aggressioni a pugni. Tripletta di arresti della polizia

