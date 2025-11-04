Monumenti che parlano La città si racconta in tre tappe Si comincia con la Resistenza

Tre appuntamenti per conoscere meglio la città in cui si vive e si cresce. Il primo sarà il 9 novembre alle 10,30 al Monumento alla Resistenza di piazzale Falcone e Borsellino. I cittadini che vorranno assistere sono invitati dagli organizzatori della rassegna culturale “La storia nelle storie“: "Con una performance di teatro sociale, simile per molti versi alla forma del flash mob – osserva Maruska Palazzi, presidente della commissione comunale politiche sociali e coordinatrice del progetto – per mezz’ora capteremo l’attenzione del pubblico con l’aiuto di 42 alunni della scuola primaria Manzi e di una ventina di adolescenti iscritti all’associazione socioeducativa Azobé". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

