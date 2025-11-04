montiano montenovo la pista prende forma

Sono in fase di ultimazione i lavori della pista ciclopedonale di due chilometri che collegherà Montiano capoluogo con la frazione di Montenovo. Si tratta di un’opera importante per mettere in sicurezza in quel tratto di collina soprattutto i pedoni e in modo particolare i tanti ciclisti. Fabio Molari, sindaco di Montiano, al quarto mandato, aspettava da anni la realizzazione di questo tratto che fiancheggia la provinciale 9. Come mai si è atteso tanto? "Il problema è vecchio e riguarda il fatto che il nostro esiguo bilancio non ci ha mai permesso di realizzare la tanto sognata e richiesta pista ciclopedonale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

