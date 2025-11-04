Montiano-Montenovo La pista prende forma

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in fase di ultimazione i lavori della pista ciclopedonale di due chilometri che collegherà Montiano capoluogo con la frazione di Montenovo. Si tratta di un’opera importante per mettere in sicurezza in quel tratto di collina soprattutto i pedoni e in modo particolare i tanti ciclisti. Fabio Molari, sindaco di Montiano, al quarto mandato, aspettava da anni la realizzazione di questo tratto che fiancheggia la provinciale 9. Come mai si è atteso tanto? "Il problema è vecchio e riguarda il fatto che il nostro esiguo bilancio non ci ha mai permesso di realizzare la tanto sognata e richiesta pista ciclopedonale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

montiano montenovo la pista prende forma

© Ilrestodelcarlino.it - Montiano-Montenovo. La pista prende forma

News recenti che potrebbero piacerti

montiano montenovo pista prendeMontiano-Montenovo. La pista prende forma - Il sindaco Molari: "Opera tanto attesa per la sicurezza di pedoni e ciclisti". Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Montiano Montenovo Pista Prende