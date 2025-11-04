Monteverdi Marittimo il consigliere Quaglierini | Preoccupato per la Chiesa di Sant' Andrea apostolo inagibile ma riaperta per un funerale

Pisatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ordinanza n. 192024, emessa il 15 luglio 2024, aveva infatti dichiarato l’edificio religioso inagibile, a seguito di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Pisa richiesto dallo stesso parroco don Franco Guiducci, dopo il riscontro di evidenti crepe nella parte sovrastante il transetto lato sud. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Monteverdi Marittimo Consigliere Quaglierini