Monteverdi Marittimo il consigliere Quaglierini | Preoccupato per la Chiesa di Sant' Andrea apostolo inagibile ma riaperta per un funerale
L'ordinanza n. 192024, emessa il 15 luglio 2024, aveva infatti dichiarato l'edificio religioso inagibile, a seguito di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Pisa richiesto dallo stesso parroco don Franco Guiducci, dopo il riscontro di evidenti crepe nella parte sovrastante il transetto lato sud.
