Montevarchi irruzione in casa | coppia sequestrata e picchiata Ladri in fuga con gioielli e contanti

Una coppia è stata vittima di una rapina avvenuta nella serata di sabato 1° novembre in un appartamento nei pressi di piazza della Repubblica. Due uomini si sarebbero introdotti nell’abitazione dopo aver forzato una finestra sul retro e disattivato il contatore elettrico, cogliendo di sorpresa i proprietari mentre erano a cena. Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero immobilizzato i coniugi, aggredendo fisicamente il marito con colpi al volto. Entrambi sarebbero stati legati, mentre gli aggressori hanno passato al setaccio gli ambienti, impossessandosi di gioielli, oro, denaro contante e altri oggetti di valore. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Montevarchi, irruzione in casa: coppia sequestrata e picchiata. Ladri in fuga con gioielli e contanti

