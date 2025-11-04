Montemiletto celebra la Giornata dell' Unità nazionale e delle Forze Armate | la cerimonia in Piazza IV novembre

Il Comune di Montemiletto, in collaborazione con le Associazioni Combattentistiche e d'Arma, ha celebrato il 4 Novembre - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, deponendo la corona d'alloro al Monumento ai Caduti in Piazza IV Novembre, alla presenza del Sindaco e dell'Amministrazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Lions MM Montemiletto. . ^ GLI HIGHLIGHTS - facebook.com Vai su Facebook

Montemiletto celebra l’amore di Luca e Giovanna - Giornata di grande festa e profonda emozione oggi, domenica 26 ottobre, presso la Chiesa di Santa Maria di Montemiletto, dove si sono uniti in matrimonio Luca Pizzano e Giovanna Ciarla. Si legge su irpinianews.it