Montella controlli serrati dei Carabinieri alla Sagra della castagna

Weekend di controlli serrati per i Carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati in un servizio straordinario di ordine e sicurezza pubblica durante la Sagra della Castagna IGP, che ha richiamato in paese migliaia di visitatori.Nel corso delle attività, i militari dell’Aliquota Radiomobile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

