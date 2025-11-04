Montella controlli dei Carabinieri alla Sagra della Castagna | denunce e sanzioni

Sicurezza rafforzata durante la manifestazione: sequestrato un coltello e denunciato un 36enne per procurato allarme.. Montella (AV) – Weekend di controlli straordinari da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella in occasione della Sagra della Castagna IGP, evento che ha richiamato migliaia di visitatori nel centro irpino. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Durante i servizi di ordine e sicurezza pubblica, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 27enne del posto, trovato in possesso di un coltello da cucina con lama seghettata di 11 centimetri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

