Tempo di lettura: 2 minuti Nell’aula consiliare “Giuseppe Pisano” di Montefredane si è tenuta la conferenza stampa convocata dal sindaco Ciro Aquino per illustrare gli esiti delle ispezioni tecniche e delle analisi in “Time History” sulla scuola primaria di via Roma, chiusa dopo le scosse sismiche del 25 e 26 ottobre. Accanto al primo cittadino erano presenti il prof. Mariano Modano, ordinario di Scienze delle Costruzioni all’Università degli Studi di Napoli Federico II, e l’ingegnere Domenico Santoro, responsabile dell’area tecnica comunale. Dalle verifiche è emerso un quadro rassicurante: l’edificio non ha subito danni strutturali e potrà riaprire mercoledì mattina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Montefredane, riapre la scuola: "Sicura, ma serve una cultura della prevenzione"