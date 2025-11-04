Montefredane accende la magia dell' inverno con Fiano & Fuoco
Montefredane (AV), dopo la paura del sisma che lo ha colpito il 25 e 26 ottobre 2025, la comunità si prepara a vivere tre giornate di emozioni, gusto e tradizione con la nuova edizione di “Fiano & Fuoco – I Bracieri della Resilienza”, in programma il 6, 7 e 8 dicembre 2025.Un evento che trasforma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
