Monteforte Irpino | ritorna la Festa della Castagna della Nocciola e del Vino
L’autunno irpino si accende di sapori, profumi e allegria con l’attesa Festa della Castagna, della Nocciola e del Vino, in programma dal 7 al 10 novembre nella suggestiva cornice del Borgo di San Martino.L’evento, ormai appuntamento fisso del calendario autunnale, celebra le eccellenze del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Conad Monteforte Irpino Via Alvanella. . È ora di entrare nel Sottosopra per l’ultima volta. Preparati alla nuova stagione di Stranger Things con tutti i premi della collezione. #Conad #Netflix #strangerthings - facebook.com Vai su Facebook
Monteforte Irpino, cadavere carbonizzato in un'auto: ipotesi suicidio - Choc per il ritrovamento di ieri pomeriggio del cadavere carbonizzato del 48enne Generoso Forino all'interno di un'auto che stava bruciando lungo la strada ... Come scrive ilmattino.it
Monteforte irpino, cadavere carbonizzato in auto: l'autopsia - Dovrebbero completarsi oggi gli accertamenti autoptici sul corpo di Generoso Forino, il 48enne operaio agricolo di Monteforte Irpino trovato carbonizzato nella sua Volkswagen Passat in località ... Come scrive ilmattino.it
Monteforte irpino, deposito di detersivi distrutto da un incendio - Le fiamme sono divampate in una serie di capannoni di proprietà di un commerciante all'ingrosso del posto. Riporta rainews.it