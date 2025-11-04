montebianco prato calcio a 5 femminile brucia la sconfitta in casa contro scandicci

Seconda sconfitta consecutiva, e prima casalinga, per la squadra femminile del Montebianco Prato Calcio a 5. Nel derby della quarta di campionato, le biancazzurre sono state battute 2-1 al Pala Kobilica dal CF Scandicci. Ospiti in vantaggio con Pasos ma raggiunte prima dell’intervallo da Borghesi. Nella ripresa arriva la rete decisiva di Teggi ed il forcing delle padrone di casa non porta effetti per la difesa strenua delle avversarie. La formazione pratese: Sacchi, Pili, Giaconi, Giachetti, Torrini, Durante, Bazzini, Pizzirani, Borghesi, Innocenti, Briccolani, Rossomandi. Così, nella classifica del girone B della serie B, il Montebianco scivola al quarto posto con 6 punti, mentre il CF Scandicci con una partita in meno, sale al secondo, raggiungendo a quota 9 il Bo Ca Juniors battuto 5-4 nello scontro diretto dalla capolista Infinity Futsal Academy (12), che nel turno precedente aveva sconfitto le biancazzurre e che è l’unica ancora a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

