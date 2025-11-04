Montebianco Prato Calcio a 5 femminile Brucia la sconfitta in casa contro Scandicci
Seconda sconfitta consecutiva, e prima casalinga, per la squadra femminile del Montebianco Prato Calcio a 5. Nel derby della quarta di campionato, le biancazzurre sono state battute 2-1 al Pala Kobilica dal CF Scandicci. Ospiti in vantaggio con Pasos ma raggiunte prima dell’intervallo da Borghesi. Nella ripresa arriva la rete decisiva di Teggi ed il forcing delle padrone di casa non porta effetti per la difesa strenua delle avversarie. La formazione pratese: Sacchi, Pili, Giaconi, Giachetti, Torrini, Durante, Bazzini, Pizzirani, Borghesi, Innocenti, Briccolani, Rossomandi. Così, nella classifica del girone B della serie B, il Montebianco scivola al quarto posto con 6 punti, mentre il CF Scandicci con una partita in meno, sale al secondo, raggiungendo a quota 9 il Bo Ca Juniors battuto 5-4 nello scontro diretto dalla capolista Infinity Futsal Academy (12), che nel turno precedente aveva sconfitto le biancazzurre e che è l’unica ancora a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Vola l’Under 15 Nord che batte 8 a 0 il Montebianco Prato C5 in una gara dominata dall’inizio alla fine. Marinari e Zanaga possono ritenersi più che soddisfatti per il percorso intrapreso dai propri ragazzi. Siete grandi! #midlandfutsal - facebook.com Vai su Facebook
Calcio a 5: Pulcini Goelba stellari a Prato, Under 17 un rullo compressore, femminile pareggio a Pontremoli - X Vai su X
Montebianco Prato Calcio a 5 femminile. Brucia la sconfitta in casa contro Scandicci - Seconda sconfitta consecutiva, e prima casalinga, per la squadra femminile del Montebianco Prato Calcio a 5. Scrive msn.com
CALCIO A 5. Il Montebianco la spunta su Jesi - Il Montebianco Prato Calcio a 5 torna alla vittoria anche se con qualche sofferenza di troppo. Secondo lanazione.it
Montebianco, primo match casalingo - Dopo l’esordio in campionato condito dalla vittoria sul campo del Cus Pisa, la squadra femminile del Montebianco Prato Calcio ... Come scrive lanazione.it