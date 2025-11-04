Monster | la storia di Ed Gein | un macabro viaggio nell’oscurità della mente umana

Perché ci piacciono le serie Horror, le storie macabre e se sono storie vere ancor di più? Ci affascinano quando abbiamo la possibilità di entrare nell’oscurità della mente umana e quando questa viene portata sullo schermo. Un’interpretazione magistrale qualla di Charlie Hunnam nella serie Tv Netflix “Monster: la storia di Ed Gein”. Un ruolo controverso e complicato che è riuscito a farci entrare nella mente del mostro e ad uscirne con un’inquietudine e una consapevolezza che questa storia è realmente accaduta. Parliamo di Ed Gein “Il macellaio di Plainfield”: una figura realmente esistita che ha terrorizzato l’America e che ha inspirato tre grandi classici dei film horror come Psyco, Non aprite quella porta e il Silenzio degli innocenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

