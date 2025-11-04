Monolocale di 10 metri a 490 euro | ennesimo annuncio shock a Bologna | FOTO

Bolognatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un caso di annuncio shock per un alloggio a Bologna. Questa volta è finito sulla piattaforma Immobiliare.it un “monolocale” di appena 10 metri quadri al prezzo di 490 euro. Ancora una volta a portare a galla questo tipo di annunci è l’associazione Piazza Grande, che lo ha denunciato sui. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

monolocale 10 metri 490Bologna, l'ultima follia degli affitti immobiliari è la «mini monostanza indipendente»: «Per dieci metri quadri chiedono 490 euro al mese, è fuorilegge» - Piazza Grande segnala l'ennesimo annuncio con una proposta fuori controllo: «Questa non è una casa, servono minimo 28 metri quadri per definirla così» ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Arriva il primo appartamento Ikea: monolocale da 10 metri quadri in affitto a meno di un euro al mese - Ikea si lancia nel mercato immobiliare e sceglie Tokyo, per la precisione il “quartiere speciale” di Shinjuku- Come scrive unionesarda.it

I microlocali, case da 10 metri quadri minuscole e abitabili. Il business galoppa. Da piazza Signoria a Rifredi è boom - Sghignazzerebbe così Enzo Garinei nei panni del mitico agente immobiliare che, per un milione di lire al mese, nel cuore della Milano da bere, ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Monolocale 10 Metri 490