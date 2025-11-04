Monica Guerritore pronta a scendere in pista a Ballando con le Stelle 2025

Nuova settimana, nuova grande ospite per Ballando con le Stelle 2025. Dopo Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, sarà un’altra attrice amatissima a calcare la pista del dance show di Rai 1: Monica Guerritore, che sarà ballerina per una notte nella settima puntata. L’annuncio di Milly Carlucci. A svelarlo è stata proprio Milly Carlucci, che sui social ha voluto presentare con orgoglio la nuova ospite: “Questa è la settimana in cui ci prepariamo ad accogliere sulla nostra pista davvero un’attrice di grandissimo prestigio: Monica Guerritore. Uno di quei nomi che fanno dire: ‘Ecco la grande qualità del cinema, del teatro, della professione dell’attore’. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Monica Guerritore pronta a scendere in pista a Ballando con le Stelle 2025

News recenti che potrebbero piacerti

C’è una notte, quella del 21 marzo 1956, in cui #AnnaMagnani attende di sapere se vincerà l’Oscar per La rosa tatuata. È da qui che Monica Guerritore costruisce il suo film, Anna – un ritratto interiore, sospeso tra la memoria e il sogno, in cui la storia di una di Vai su Facebook

A Domenica In tra gli ospiti Arisa, Monica Guerritore, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi e Ferzan Ozpetek - X Vai su X

Monica Guerritore: «Anna Magnani mi ha indicato la strada come attrice e come donna» - La Magnani scende per i vicoli di Roma e da quel momento Guerritore racconta l’incontro con Tennessee Williams, autore del romanzo da cui fu tratto il film, con l’agente Carol Levi, l’amore breve e ... Lo riporta iodonna.it

Monica Guerritore fa rivivere Anna Magnani, il film raccontato a Vogue Italia: «Lei la persona più umana da portare oggi sul grande schermo» - dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 sarà nelle sale dal 6 novembre, distribuito da Notorius Pictures, e ... Come scrive vogue.it

Anna Magnani, il film di Monica Guerritore: «Il mio omaggio. Lei mi ha indicato la strada» - Monica Guerritore presenta uno ad uno gli attori che hanno recitato con lei sul set di “Anna”, pellicola in programma alla Festa del Cinema che segna il suo esordio alla regia. leggo.it scrive