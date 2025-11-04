Monica Guerritore ballerina per una notte a Ballando con le stelle | il sì dopo anni di no alle giurie

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monica Guerritore ha sempre declinato l'invito a partecipare come concorrente, ma adesso sarà ballerina per una notte. Il motivo è la promozione del suo ultimo film, Anna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

monica guerritore ballerina notteBallando con le stelle 20, Monica Guerritore ballerina per una notte della settima puntata (Anteprima) - Non solo Ballando con le Stelle, Monica Guerritore è la protagonista e regista del film su Anna Magnani in uscita al cinema il 6 novembre ... Come scrive affaritaliani.it

