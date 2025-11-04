Monica Guerritore a Ballando con le Stelle
Nuova puntata, nuova ballerina per una notte. Dopo Claudia Pandolfi e Claudia Gerini la scorsa settimana, attesa sulla pista di Ballando con le Stelle 2025 ancora una volta un’attrice: Monica Guerritore. Ad annunciare l’ospite della settima puntata di Ballando, Milly Carlucci sui social: Questa è la settimana in cui ci prepariamo ad accogliere sulla nostra pista davvero un’attrice di gradissimo prestigio: Monica Guerritore. Uno di quei nomi che fanno dire: “ecco la grande qualità del cinema, del teatro, della professione dell’attore”. Lei sarà ballerina per una notte e siamo tutti ansiosi di circondarla di bellezza, di tutto quello che noi cerchiamo di fare per i nostri concorrenti, per accoglierla nel miglior modo sulla nostra pista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
