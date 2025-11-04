La pesca sportiva ferrarese in questo 2025 i più importanti risultati a livello agonistico li ha ottenuti nella specialità Carpfishing, infatti dopo gli importanti traguardi raggiunti da Martina Mantovani e Laura Gherardi del Ferrara Carp Team, vanno sicuramente segnalati i risultati ottenuti da Thomas Pinca e Nicolò Bosi, ferraresi di origine che gareggiano per il Carp Angler Team di Forlì, che sono saliti sul secondo scalino del podio nel Campionato del Mondo Under 22 di Carpfishing e nel campionato italiano hanno conseguito oro e argento, col bronzo conquistato dalla coppia Alex Trombini e Matteo Pezzi del Cps Codigoro Maver e da segnalare anche il 4° posto di Filippo Bertoni e Alessandro Mingozzi del Ferrara Carp Team. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mondiali di Carpfishing. Pinca e Bosi sono secondi