Mondiali BMX Freestyle la Spagna vince la prova a squadre del Trial L’Italia chiude ottava

L’attesa è finalmente terminata, si entra in pista per sentire il profumo delle gare ufficiali. I Mondiali di BMX Freestyle, competizione che si svolgerà a Riad fino a sabato, si aprono con il Team Event misto del Trial. Il primo titolo della rassegna iridata premia la Spagna, mentre l’Italia chiude in ottava posizione. La formazione spagnola, composta da Julen Saenz,Alejandro Montalvo, Travis Asenjo, Mikel Azccona, Vera Baron e Andrea Perez chiude in prima posizione e vince in maniera abbastanza netta e con pieno merito la medaglia d’oro totalizzando la valutazione finale di 890 punti. Finisce per rivelarsi decisamente più combattuto il duello per la conquista della seconda posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali BMX Freestyle, la Spagna vince la prova a squadre del Trial. L’Italia chiude ottava

Argomenti simili trattati di recente

Senti le emozioni dei giochi Universitari Mondiali di Torino 2025 Biathlon Ice hockey Para sci alpino ? Freestyle & Freeski Scopri il programma delle gare di oggi e non perderti la diretta su fisu.tv Non perdere la magia dei giochi mondiali univer - facebook.com Vai su Facebook

In prima mondiale a #RoFF20 nella sezione FREESTYLE ARTS ‘Dacia, Vita Mia – Dialoghi Giapponesi’ di Izumi Chiaraluce. Una produzione Michelangelo Film, #LuceCinecittà e @RaiDocumentari, in co-produzione con AURA Film e con il sostegno dell’AAM - X Vai su X

Calendario Mondiali sport olimpici 2025: gli ultimi eventi da seguire tra novembre e dicembre - Nei mesi di novembre e dicembre sono in programma diverse rassegne iridate di specialità che vedremo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si inizia oggi, ... Lo riporta oasport.it

Riad ospita i Mondiali di Bmx Freestyle. L’Italia affida le sue speranze alle gare di Cycling Trial - Riad, sede delle WTA Finals di tennis femminile in questa settimana, si conferma location di prestigio per organizzare eventi sportivi ad alto tasso di ... Riporta oasport.it

Trionfo Italia agli Europei di Pattinaggio Inline Freestyle - Ad Anagni gli azzurri chiudono con 21 medaglie: 9 ori, 7 argenti e 5 bronzi. Riporta corrieredellosport.it