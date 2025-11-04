Monday Night di Vincenzo Canzone quinta puntata con ospiti Sonia Hamza e Antonio Panzica

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Canzone non si ferma e rilancia: il suo “Monday Night”, primo late show italiano trasmesso in diretta multisocial, continua a crescere e a sorprendere il pubblico. Nell’ultima puntata, il conduttore palermitano ha messo a confronto la showgirl Sonia Hamza e il medico-attore Antonio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Quinta puntata con ospiti Sonia Hamza e Antonio Panzica al Monday Night di Vincenzo Canzone - Vincenzo Canzone non si ferma e rilancia: il suo “Monday Night”, primo late show italiano trasmesso in diretta multisocial, continua a crescere e a sorprendere il pubblico. Segnala blogsicilia.it

Palermo. “Monday Night”: il 6 ottobre con Vincenzo Canzone su tutti i social in prima serata - Parte lunedì 6 ottobre alle 21,30 “Monday Night”, il primo late show italiano in diretta multisocial, ideato e condotto da Vincenzo Canzone dagli studi All Inclusive di Palermo. Da lavocedellisola.it

Quarta puntata con ospite Rossella Leone al Monday Night di Vincenzo Canzone - Anche il quarto appuntamento del format ideato e condotto da Vincenzo Canzone ha confermato la crescita ... Lo riporta mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Monday Night Vincenzo Canzone