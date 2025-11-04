Moncler ricavi per 1,8 miliardi nei primi nove mesi | oltre le previsioni per il gruppo del comasco Remo Ruffini

C’è anche un po’ di Como dietro ai numeri positivi di Moncler. Il gruppo fondato e guidato dal comasco Remo Ruffini ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con ricavi pari a 1,84 miliardi di euro, stabili a cambi costanti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e superiori alle previsioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it