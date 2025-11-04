Moncler ricavi per 1,8 miliardi nei primi nove mesi | oltre le previsioni per il gruppo del comasco Remo Ruffini
C’è anche un po’ di Como dietro ai numeri positivi di Moncler. Il gruppo fondato e guidato dal comasco Remo Ruffini ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con ricavi pari a 1,84 miliardi di euro, stabili a cambi costanti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e superiori alle previsioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Sole 24 ORE. . I ricavi del gruppo Moncler (che comprende i marchi Moncler e Stone Island) sono risultati superiori a 1,84 miliardi nei primi nove mesi del 2025, in linea con i dati del 2024, ma il ceo e presidente Remo Ruffini è parso cautamente ottimista per - facebook.com Vai su Facebook
Gruppo Moncler, nei nove mesi ricavi stabili a 1,84 miliardi di euro (-1%) pambianconews.com/2025/10/28/gru… #rassegnastampa - X Vai su X
Moncler, nei nove mesi 2025 ricavi consolidati stabili a cambi costanti a 1,84 miliardi - Nei primi nove mesi del 2025 il Gruppo Moncler ha realizzato ricavi consolidati pari a 1. Si legge su finanza.repubblica.it
Moncler crolla in Borsa: ricavi in calo e Morgan Stanley taglia il target price - I conti sotto le attese e la revisione di una nota banca d'affari affondano le azioni. Segnala it.benzinga.com
Moncler: ricavi 9 mesi stabili a 1,8 miliardi (-1%) - Nel terzo trimestre Americhe e Cina traino i ricavi del marchio Moncler, che frena in Emea e Giappone. Segnala it.fashionnetwork.com