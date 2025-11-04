Moncalieri amici del 15enne torturato organizzano spedizione punitiva la vittima | Quegli altri hanno finito di vivere

A Moncalieri cresce la tensione in seguito al sequestro e alle torture subite da un ragazzo di 15 anni, affetto da fragilità psico-emotive, da parte di tre coetanei – due ragazzi e una ragazza di 15 e 16 anni – nella notte di Halloween. La madre del ragazzo ha denunciato anche una possibile violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Moncalieri, amici del 15enne torturato organizzano spedizione punitiva, la vittima: “Quegli altri hanno finito di vivere”

