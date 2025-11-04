Molestò alunno la Cassazione conferma la condanna al bidello ma potrebbe evitare il carcere

È arrivata la condanna definitiva, dalla Corte di Cassazione, per il bidello di 49 anni che, nell'ottobre di due anni fa, aveva abusato sessualmente di un suo ex alunno di 15 anni. In primo grado l'uomo era stato condannato a 4 anni e 2 mesi in abbreviato, ma in appello la pena era stata ridotta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it