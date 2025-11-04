Molestava ragazze su Corso Garibaldi | extracomunitario fermato ed espulso

Momenti di tensione, ieri pomeriggio, in Corso Garibaldi a Salerno, dove un extracomunitario ubriaco infastidiva i passanti. E, in particolare, palpeggiava alcune giovani donne presenti nei pressi di un'attività commerciale. Immediato l'intervento degli agenti della Squadra Mobile della Questura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

